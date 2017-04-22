Doğum Gününe Saatler Kala Demet Akalın'a Altın Palmiye'den Çifte Ödül

Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Bu sene ki ödüller Demet Akalın'ın yüzünü bir hayli güldürdü.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Ünlü popçu, hem "Yılın Albümü" hem de "Yılın Kadın Pop Sanatçısı" ödüllerine sahip oldu. Akalın, ödül listesinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp, "Altın Palmiye çift ödül en güzel doğum günü hediyesi oldu 12 olmadan" tweet'ini attı.

23 Nisan'da doğan ünlü popçuya Altın Palmiye ödülleri en büyük hediye oldu.