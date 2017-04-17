Doğum Gününe 3 Gün Kala Şehit Düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucunda şehit düşen Jandarma Uzman Erbaş Harun Şenözüar'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki evine ateş düştü. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1'i ağır 4 asker yaralanmıştı. Ağır yaralı olan Jandarma Uzman Erbaş Harun Şenözüar'dan acı haber geldi. 25 yaşındaki uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Harun Şenözüar'ın şehadet haberi, İzmir'in Torbalı ilçesi Karaot Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Aile haberi metanetle karşılarken, şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli olduğu ifade edilen şehit askerin 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenilirken, evli olan uzman çavuşun eşi Melek Şenözüar'ın da 3 aylık hamile olduğu belirtildi. 2 yıldır görev yapan Harun Şenözüar'ın yarın ikindi namazını müteakip ilçede kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilmesi bekleniyor.



(Amede Alpagut/İHA)