Kuzey Kore'den Gövde Gösterisi! Uzun Menzilli Füzelerini Sergiledi

Kuzey Kore - ABD - Çin arasında gerilim sürerken Pyongyang yönetimi Devlet Başkanı Kim Jong-un'un dedesi Kim Il-sung'un doğum günü olan 'Güneş Günü'nü kutluyor. Kuzey Kore Ordusu'nun askeri geçidinde ilk kez denizaltı fırlatılmış balistik füzeleri sergilendi.

FÜZELERLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Kuzey Kore'de, artan bölgesel gerginliklere rağmen Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un'un da bulunduğu dev geçit töreninde balistik füzeler sergilendi. Kim, Kuzey Kore'nin kurucusu olan ve 1912'de doğan dedesi Kim Il Sung'un doğum gününün kutlandığı geçit töreninde konuşmadı.



200 GAZETECİ DAVET EDİLDİ

'Güneş Günü' adı verilen ulusal bayram nedeniyle, yaklaşık 200 yabancı gazeteci törenleri izlemesi için ülkeye davet edildi.



BÖLGE GERGİN

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong Un'un arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Yetkililer ABD tarafından gelecek herhangi bir tehdide karşı Kuzey Kore'nin cevap vereceğini belirtti.



Askeri görevli ve politikacı Choe Ryong Hae, Trump'ı Kuzey Kore bölgesine askeri kuvvetlerini göndermesiyle beraber bir savaş ortamı oluşturmakla suçladı.

30'lu yaşlarda olan ve 2011'de babası Kim Jong Il'in ölümünün ardından başa geçen Kim Jong Un, nükleer silahları, ulusal savunma stratejisinin temeli olarak vurguluyor.



ABD TEHDİT ETMİŞTİ

Törenler öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e Kuzey Kore'ye müdahale etmesi gerektiğini savunarak, "Çin'in Kuzey Kore'yle gereğince ilgileneceğine inanıyorum, yoksa biz ilgileniriz" tehdidinde bulunmuştu.



SAVAŞIN EŞİĞİNE Mİ GELDİLER?

Geçtiğimiz günlerde savaş gemilerini Kore yarımadasına gönderen ABD ile Kuzey Kore arasında savaşın eşiğine gelindiği yorumlarında bulunuluyor.



ÇİN TEMKİNLİ

Çin ise konuyla ilgili müzakere yanlısı bir tutum sergileyerek, "Eğer bir savaş çıkarsa bunun kazananı olmaz" dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Tüm tarafları karşılıklı provokasyonlara ve tehditlere bir son vermelerine ve durumun kontrolden çıkmasına izin vermemelerine çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.





