Doğum Gününde Dostları Yalnız Bırakmadı
Ünlü Diş Hekimi, yapımcı, TV programcısı Doğan Bircan önceki akşam yeni yaşını sürpriz bir doğum günü partisi ile kutladı.
Eşi Selnur Hanım' ın organize ettiği sürpriz davete, Doğan Bircan' ın 50' ye yakın arkadaşı katıldı.
32. yaşını kutlayan Doğan Bircan' ı bu mutlu gününde beraber program sunuculuğu yaptığı Gizem Hatipoğlu ve eşi Hakan Hatipoğlu ile ünlü sunucu Yalçın Çakır yalnız bırakmadı. Doğan Bircan doğum günü pastasını eşi ve dostları ile birlikte üfledi