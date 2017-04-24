Doğum Gününde Dostları Yalnız Bırakmadı

Eşi Selnur Hanım' ın organize ettiği sürpriz davete, Doğan Bircan' ın 50' ye yakın arkadaşı katıldı.

32. yaşını kutlayan Doğan Bircan' ı bu mutlu gününde beraber program sunuculuğu yaptığı Gizem Hatipoğlu ve eşi Hakan Hatipoğlu ile ünlü sunucu Yalçın Çakır yalnız bırakmadı. Doğan Bircan doğum günü pastasını eşi ve dostları ile birlikte üfledi