ABD'de havuz başı temalı doğum günü partisine silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişiyi öldüren saldırgan, polis tarafından vuruldu.



ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde düzenlenen havuz başında yapılan doğum günü partisine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın 1 kişinin öldüğü, 8 kişini de yaralandığı olayda saldırının gerçekleştirildiği nedene dair bir açıklama yapılmadı. Olay yerine gelen polisle saldırgan arasında çatışma çıkarken, saldırgan polis tarafından öldürüldü.



Yaralıların bazıları çevre hastanelerde tedavi altına alınırken bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.



(İHA)