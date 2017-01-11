Doğum Günü Hediyesi; Ronaldo!

Jennifer Lopez'in kuzeni Tiana Rios, doğum gününde çok sevineceği bir hediye aldı.Jennifer Lopez, kuzeni Tiana Rios'un doğumgününe hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'yu getirdi.



Portekizli futbolcu, yakın arkadaşı olduğu J-Lo'nun istediğini kırmadı. Rios, hayranı olduğu futbolcuyu karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.



Bu sezon ödüle doymayan Cristiano Ronaldo'nun bu sefer kendisi ödüldü...



Tiana Rios'un ünlü futbolcuya sarılırken mutluluğu objektiflere yansıdı.

Kaynak: Fanatik