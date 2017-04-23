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Doğum Borçlanması Sigortalılık Tarihinden Önceye Çekilmeli"
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Doğum Borçlanması Sigortalılık Tarihinden Önceye Çekilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kadınların doğum borçlanması yapabilme hakkı, ilk kez sigortalı oldukları tarihinden önceye çekilmeli." ifadesini kullandı.

Doğum Borçlanması Sigortalılık Tarihinden Önceye Çekilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kadınların doğum borçlanması yapabilme hakkı, ilk kez sigortalı oldukları tarihinden önceye çekilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 4B'li kadın esnaf ve sanatkarlara en fazla üç çocuk için ikişer yıldan olmak üzere toplam altı yıl doğum borçlanması hakkı tanındığını hatırlattı.

Mevcut kanuna göre bu haktan yararlanabilmek için, borçlanmak istediği doğumun ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra yapılmış olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Beklentimiz, ilgili kanun maddesinde değişiklik yapılarak kadın esnaf ve sanatkarların sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumlarının da borçlanma kapsamına alınmasıdır. Kadınların doğum borçlanması yapabilme hakkı, ilk kez sigortalı oldukları tarihten önceye çekilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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