İstanbul Flüt Topluluğu, "Doğudan Batıya Flüt Ezgileri" başlıklı konseriyle müzikseverlerle buluştu.



Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen konserde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Ayla Uludere, Ece Karşal ve Şebnem Uşen tarafından 2015 yılında kurulan İstanbul Flüt Topluluğu, Türk ezgileriyle Klasik Batı Müziği repertuvarına ait parçaları sundu.



Konserde topluluk, "Dere Geliyor Dere", "Silifke'de Zeybek Havası", "Allegro", "Danza Pastorale" ve "Berceuse From Jocelyn" gibi parçaları yorumladı.



Ayrıca konserde eserler eşliğinde mini bir dans gösterisi de gerçekleşti.