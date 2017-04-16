Doğudaki 32 İlde Saat 16.00'da Sandıklar Kapandı
ANAYASA değişikliği referandumunda oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibarıyla kapandı.
ANAYASA değişikliği referandum unda oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibarıyla kapandı.
Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00'de başına gitti. Bu 32 ilde, saat 16.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sandıklar kapandı.
Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. - İstanbul