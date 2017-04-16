Doğudaki 32 Ilde Oy Verme Süresi Sona Erdi - Bingöl/erzincan/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bingöl'de sandıkların açılması Oy zarflarının düzeltilip sayılması Oyların açılması Erzincan'da sandık açılması ve sayılmasından görüntüler Gaziantep'te sandıkların açılması Oy zarflarının düzeltilip sayılması Oyların açılması BİNGÖL/ERZİNCAN/GAZİANTEP - Anayasa...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bingöl'de sandıkların açılması
Oy zarflarının düzeltilip sayılması
Oyların açılması
Erzincan'da sandık açılması ve sayılmasından görüntüler
Gaziantep'te sandıkların açılması
Oy zarflarının düzeltilip sayılması
Oyların açılması
BİNGÖL/ERZİNCAN/GAZİANTEP - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme süresi tüm yurtta sona erdi.