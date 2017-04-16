Doğuda Oy Verme Işlemi Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için doğudaki 32 ilde oy verme süresi sona erdi.



Oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te sandıklar saat 16.00'da kapandı.



Diğer illerde ve gümrük kapılarında ise oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.



(İHA)