- Ev sahibinin evin önündeki karı temizleme çalışması
Buz tutan evin penceresinden bakan kız çocuğu
Evi saran buz sarkıtlarını kıran vatandaş
Ev sahibinin konuşması MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Doğuda Kış
- Ev sahibinin evin önündeki karı temizleme çalışması Buz tutan evin penceresinden bakan kız çocuğu Evi saran buz sarkıtlarını kıran vatandaş Ev sahibinin konuşması MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
- Ev sahibinin evin önündeki karı temizleme çalışması