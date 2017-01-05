Doğuda Kış

Muş'ta önceki hafta etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan 365 köy ve 222 mezranın yolu ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu söyledi.



Bazı köy yollarının fırtına nedeniyle sürekli kapandığını ifade eden Yentürk, ekiplerin zorlu çalışmalarının ardından 365 köy ve 222 mezranın yolunun ulaşıma açıldığını belirtti.



Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve kaldırımlardaki kar kütlelerini araçlarla kent dışına taşıyor.



Ekipler, çatılarda oluşan buz sarkıtları nedeniyle vatandaşları uyardı.