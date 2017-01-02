Doğuda Kış

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.



Kentte etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.



Vatandaşlardan Rabia Avizoğulları, dondurucu soğukların hakim olmaya başladığını belirterek, soğuk havayla mücadele etmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.



Kent meydanında bulunan saat kulesindeki mekanizmanın da donduğunu ifade eden Avizoğulları, bölgede kış mevsiminin sert geçtiğini kaydetti.