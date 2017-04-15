Doğubayazıta 'Tarım Kampüsü' Yapılacak

Doğubayazıt ilçesinde "Tarım Kampüsü" temel atma töreni yapıldı.



Doğubayazıt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde, Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü, Gürbulak Sınır Veteriner Kontrol Müdürlüğünü kapsayacak olan Tarım kampüsü temel atma töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Kent Valisi Musa Işın burada yaptığı konuşmada Ağrı'nın tarım bölgesi olduğunu anımsatarak, "Tarım kampüsünün Doğubayazıtlılar için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi.



Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin de 2016 yılında il genelinde 100 milyar 6 milyon liralık destekleme ödemesi yaptıklarını belirterek, bu rakamın 21 milyar 6 milyonun Doğubayazıt için kullanıldığını söyledi.



Tarım kampüsünün önemine değinen Kenan Engin, "Müdürlüklerimizin Tarım kampüsü adı altında toplanması hem diğer illerde örnek teşkil edecek, hem de müdürlükler arasındaki iletişimi daha hızlı hale getirerek verimliliği artıracaktır." diye konuştu.



Törene Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Özdemir, Doğu Anadolu Projesi İdaresi (DAP) Başkanı Adnan Demir, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.