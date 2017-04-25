Doğubayazıt'taki Hizmetler Karşılık Bulmaya Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen 'Sokak Oyunları Şenliği' kapsamında Doğubayazıt'ın Çetenli Köyü İlkokulu öğrencileri Bursa'ya geldi. Öğrenciler Bursa ziyareti sırasında beraberlerindeki sınıf öğretmenleri Servet Sevim ile birlikte Doğubayazıt'a koordinatör olarak görevlendirilen Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sırasında İnegöl ve Bursa ziyaretlerinin amacına ilişkin açıklama yapan sınıf öğretmeni Servet Sevim, "Bu sene 11'incisi düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği kapsamında çocuklarımızı Doğubayazıt'tan Bursa'ya getirdik. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe ve ekibine, Doğubayazıt Kaymakamımız Ulaş Akhan'a ve İnegöl Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz. Bursa'ya gelmişken de Doğubayazıt ile İnegöl arasında 'İki şehir tek yürek' sloganıyla kurulan gönül köprüsü nedeniyle Alinur Aktaş başkanımızı ziyaret etmek istedik. Kendisinden Doğubayazıt'la ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi edinme fırsatımız oldu. Çocuklarımızı da Başkanımızla tanıştırmış olduk" dedi.

HİZMETLER KARŞILIK BULMAYA BAŞLADI

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Doğubayazıt'ta yapılan çalışmaların karşılık bulmaya başladığını belirterek "Bursa Büyükşehir Belediyemizin Sokak Oyunları Şenliği kapsamında ağırladığı Doğu Anadolu'yu temsilen Doğubayazıt Çetenli'den gelen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. 'İki şehir tek yürek' projesi kapsamında orayla alakalı sorumluluğumuzdan dolayı yaklaşık 3 aydır bazı gidiş gelişler yapıyoruz. Bazı dokunuşlar da yaptık ve Allah'a şükürler olsun bunlar ufak ufak kendini hissettirmeye, karşılık bulmaya başladı. Sağ olsun hocalarımın da ön görmesi ile Sokak Oyunları Şenliği için gelen çocuklarımız bugün bizleri ziyarete geldiler. Hem de bu vesile ile İnegöl'ü tanımış olacaklar. Ben kendilerine tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.