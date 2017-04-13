Doğubayazıt'ta Patlayıcı Düzenekli Tüp Bulundu

Yusuf İBA/ DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA- AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde boş bir evin bahçesinde toprağa gömülü olarak patlayıcı düzenekli mutfak tüpü bulundu.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyük Ağrı Mahallesinde müstakil, boş bir evin bahçesinde önce geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ardından bahçenin farklı noktalarında kazı yapıldı. Kazı sırasında terör örgütü militanları tarafından yerleştirilmiş, patlatılmaya hazır bomba düzenekli büyük boy mutfak tüpü bulundu. Polis,olayla ilgili soruşturma başlattı.