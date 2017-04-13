Doğubayazıt'ta patlayıcı düzenekli tüp bulundu



AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde toprağa gömülü patlayıcı düzenekli mutfak tüpü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan bir istihbarat üzerine Büyük Ağrı Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin bahçesinde kazı yapıldı. Özel Harekat Polislerinin çevre güvenliği aldığı ve uzman ekiplerin yaptıkları kazıda bomba düzenekli mutfak tüpü bulundu. Bomba düzenekli tüp uzman ekip tarafından kontrollü bir şekilde imha edilirken kalıntıları incelenmek üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.