Doğubayazıt'ta "Okulum Yeşilleniyor Projesi"

Doğubayazıt Belediyesi ve Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Okulum Yeşilleniyor Projesi" kapsamında Said-i Nursi İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde fidan dikim töreni yapıldı.



Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ulaş Akhan, Ağrı Orman İşletme Müdürü Yüksel Aluç, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende okul bahçesine 80 tane sarı çam ve mavi ladin fidanı dikildi.



Kaymakam Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplamda 22 okulda 3 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Amacımız gelecek nesillere daha yeşil, doğa ile barışık bir dünya bırakmak." diye konuştu.