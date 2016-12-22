Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yoldan kayan tırın takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Doğubayazıt-Van karayolu üzerindeki Gökçebulak köyü mevkiinde meydana geldi. Van'dan Doğubayazıt'a seyir halinde olan tır, yolda oluşan yoğun buzlanma nedeniyle kayarak takla attı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - AĞRI
Doğubayazıt'ta Kaza: 2 Yaralı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yoldan kayan tırın takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yoldan kayan tırın takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads