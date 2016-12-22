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Doğubayazıt'ta Kaza: 2 Yaralı

Doğubayazıt'ta Kaza: 2 Yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yoldan kayan tırın takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Doğubayazıt'ta Kaza: 2 Yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yoldan kayan tırın takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Doğubayazıt-Van karayolu üzerindeki Gökçebulak köyü mevkiinde meydana geldi. Van'dan Doğubayazıt'a seyir halinde olan tır, yolda oluşan yoğun buzlanma nedeniyle kayarak takla attı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - AĞRI

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