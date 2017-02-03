Doğubayazıt'ta Hırsızlık

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde son iki ayda 6 farklı evde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğubayazıt ilçesinde son iki ayda 6 farklı evde hırsızlık olayının meydana geldiği ve bu hırsızlık olaylarında 18 bin 300 TL para ile çok sayıda altın, TV, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucu 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin E.Y. olduğu tespit edilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ayrıca 'Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. E.Y. isimli şüpheli, müdürlüğümüzde işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - AĞRI