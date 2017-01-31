"Cezaevine Bombalı Saldırı" Haberine Valilikten Yalanlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, akşam saat 19.30 sıralarında 1 Nolu Iğdır caddesi üzerindeki Doğubayazıt A2 Tipi kapalı cezaevine bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

İki haber ajansının abonelerine geçtiği haberde, patlayıcının cezaevi duvarının önünde infilak ettiği, olayda ölen yada yaralanan olmazken çevredeki binaların camlarının kırıldığı duyuruldu.

VALİ'DEN YALANLAMA

DHA ve İHA tarafından aynı metin ve aynı fotoğraflarla abonelerine geçilen haberle ilgili Ağrı Valisi Musa Işın twitter'dan bir açıklama yaptı.

Haberi yalanlayan Işın "Biraz önce bazı medya organlarında eski resimler gösterilerek Doğubeyazıt cezaevine Patlayıcı atıldığı söylendi. Haber tamamen asılsızdır. Bu asılsız haberi yapan Doğubeyazıt Doğan haber ajansı muhabiridir.Bu muhabir-muhbir yalan haberciliği meslek haline getirmiştir" dedi.

"YALAN HABERCİLİĞİN HESABINI YARGIYA VERECEKLER"

Anadolu Ajansı ise Ağrı Valiliğinin açıklama yaptığını abonelerine duyurdu. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür. İlgisiz fotoğraflarla bu asılsız haberi yapan Doğan Haber Ajansı muhabiridir, yalan haberciliğin hesabını yargıya vereceklerdir."

Ancak açıklama Valiliğin resmi internet sitesinde yer almadı. Öte yandan DHA ve İHA'nın kullandığı fotoğrafların da, arşiv görüntüsü olduğu belirlendi.