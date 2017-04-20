Doğubayazıt'ta Ağaçlandırma ve Peyzaj Çalışmaları

Doğubayazıt Belediyesi tarafından İshak Paşa ve Büyük Ağrı caddelerinde başlatılan ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.



Doğubayazıt Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, İshak Paşa Caddesi'nde çevre düzenleme çalışması yapıyor.



Çalışmalar kapsamında kaldırımlar tamamen yenilenirken, kurumuş ağaçların yerine 92 mavi ladin fidanı dikildi.



Belediye ekipleri, Refik Başkaya Caddesi ile Büyük Ağrı Caddesi'nin kesiştiği noktada ise ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması yaptı.