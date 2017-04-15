Doğubayazıt'ta 4 Kişi Tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Geçtiğimiz pazartesi günü Özel Harekat polislerince ilçe merkezinde eş zamanlı olarak farklı adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere Ağrı'ya götürüldü. Ağrı'daki ifade işlemleri tamamlanan 4 kişi dün Doğubayazıt adliyesine getirilerek savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgularının ardından 4 kişi "Örgüt Üyeliği" gerekçesiyle tutuklanarak Ağrı M tipi Kapalı ceza evine gönderildi. - AĞRI