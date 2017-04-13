Doğubayazıt'ta "23 Nisan Şenlikleri" Renkli Geçecek

Doğubayazıt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının gerçekleştirileceği Cemile Yasubuğa İlkokulunun bahçe duvarları gönüllü öğretmenler tarafından rengarenk motiflerle boyanıyor.



Hayal güçlerini zorlayan öğretmenler, birbirinden güzel motiflerle süsledikleri okul bahçesini bayram yerine dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyor.





Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Hüseyin Duşbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan şenliklerinin bu yılki kutlamaları Cemile Yasubuğa İlkokulu'nda gerçekleştirileceğini belirtti.



Hazırlıkların sürdüğünü anlatan Duşbudak, "23 Nisan merkezi töreninin daha renkli geçmesi amacıyla gönüllü öğretmenlerimizle bu sene şenliklerin ana merkezi olan Cemile Yasubuğa İlkokulunun duvarlarını rengarenk süslemeye karar verdik. Şu an sizin de gördüğünüz gibi tamamen gönüllülük esasına dayalı öğretmenlerimizle okulumuzu şenliklere hazırlıyoruz." diye konuştu.



Öğretmenlerden Ezgi Durdu ise okulun duvarlarını boyarken büyük keyif aldıklarını söyledi.



Katılımcılara ve öğrencilere keyifli ve rengarenk bir ortam hazırlamak istediklerini dile getiren Durdu, "Bunu proje haline getirdik. Tamamen gönüllülük esasına dayalı çok keyifli bir ortamda çalışarak şenliklere hazırlanıyoruz." dedi.