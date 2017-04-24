Doğubayazıt Şehir Mezarlığı Yenileniyor

Doğubayazıt Belediyesi, Koçkıran Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığını yeniliyor.



Mezarlığın iç kısmını parke taşıyla kaplayan belediye ekipleri, 1. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı askerlerle şehitlik kısmına da fidanlar dikerek, mezarlık çevresindeki metruk yapılar ile mezarlığın eskiyen duvarlarını yıktı.



Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ulaş Akhan, mezarlığın çevresindeki yıkım çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.



Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir mezarlığı önündeki metruk yapıları yıkarak duvarları ve giriş kapılarını yenilediklerini söyleyerek, desteklerinden dolayı iş adamı Fevzi Aras'a da teşekkürlerini iletti.