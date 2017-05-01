Doğubayazıt Mezarlığı'nın Çehresi Değişiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Koçkıran Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığı sil baştan değişiyor.



İç İşleri Bakanlığı tarafından Doğubayazıt Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen İlçe Kaymakam'ı Ulaş Akhan mezarlığın çevresinin değişeceğini söyledi. Mezarlıkta incelemelerde bulunan Akhan, 1 Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı şehitlik kısmına fidan ağaçları dikti. Yapılan çalışmalar kapsamında mezarlığın çevresindeki metruk yapılar ve mezarlığın duvarlarının da yıkılacağını belirten Belediye Başkan Vekili Akhan, "Şehir mezarlığı önündeki mezarlığı yıkıyoruz. Ayrıca duvarları ve giriş kapılarını yeniliyoruz. Desteklerinden dolayı İş adamı Fevzi Aras Bey'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI