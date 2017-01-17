Doğubayazıt Kaymakamı Akhan'a "Yılın İdarecisi" Ödülü

Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından düzenlenen ödül töreninde "yılın idarecisi" ödülüne layık görüldü.





Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen İdareciler Günü Kutlama Programı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski bakanlardan Güldal Akşit'in yanı sıra birçok üst düzey bürokrat katıldı. Törende Merhum Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü'ne layık görülen Kaymakam Akhan'a ödülünü Akşit takdim etti.





Kaymakam Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini bu ödüle aday gösteren ve ilçede yapılan tüm çalışmalara en büyük desteği veren Ağrı Valisi Musa Işın'a teşekkür etti.



Bu ödülü Ağrı Valisi ve Doğubayazıtlılar adına aldığını söyleyen Akhan, "Yediden yetmişe her Doğubayazıtlı'nın bu ödülde payı var. İlçemizi geliştirmek adına yaptığımız çalışmalara destek olan halkımıza da buradan şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da hep beraber, devlet millet el ele vererek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.