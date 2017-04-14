Doğubayazıt'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Doğubayazıt'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.



Doğubayazıt Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan burada yaptığı konuşmada, "Tarihi gerçeklerin ışığında yeni bir gelecek inşa etmek için hafızamızı uyarıp, yeni bir diriliş için hepimizi harekete geçirecek bir milat olmalıdır. Bir zamanlar bu topraklarda yaşanan hüzünleri, ağlayan gözleri, yitirilen canları, yarım kalmış sevdaları unutmamalı, bu derin acıları bir daha tecrübe etmemek için var gücümüzle çalışmalıyız." dedi.



Törene, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Nebahat Öner, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.