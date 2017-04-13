Doğubayazıt Belediyesine Alınan Yeni Araçlar

Doğubayazıt Belediyesi araç filosunu aldığı yeni araçlarla güçlendirdi.



Doğubayazıt Belediyesi araç parkında düzenlenen törende Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ulaş Akhan, araçların Doğubayazıtlılar için hayırlı olmasını temenni etti.



Araç filosunu genişlettiklerini anlatan Akhan, "Yeni aldığımız kazıcı ve yükleyici iş makineleriyle belediyemiz artık daha da güçlendi. Bünyemize kattığımız yeni araçlarla, alt yapı ve yol çalışmalarımıza hız katacağız." dedi.



Alınan yeni araçlar yapılan toplu hayır duasının ardından hizmete girdi.