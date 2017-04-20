Doğubayazıt Belediyesinden Öğrencilere Forma

Doğubayazıt Belediyesi tarafından Gençlik Merkezi Spor Kulübü öğrencilerine forma dağıtıldı.



Doğubayazıt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen forma dağıtım törenine, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu katıldı.



Gençlik Merkezi'ni gezen ve yapılan faaliyetlerle ilgili Sevgi Lordoğlu'ndan bilgi alan Kaymakam Akhan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri, çocukları kötü alışkanlıklardan korumanın yolunun sporla tanışmalarından geçtiğini belirtti.



Akhan, "Daha zinde, daha ahlaklı gençler yetiştirmek istiyorsak, mutlaka çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda sportif faaliyetler içerisine sokmalıyız." ifadelerini kullandı.