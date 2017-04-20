Doğubayazıt Belediyesinde "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe belediyesi tarafından başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında doğum yapan annelere ve bebeklerine çeşitli hediyeler veriliyor.



Doğubayazıt Belediyesi, Belediye Başkanvekili ve Kaymakam olan Ulaş Akhan yönetiminde sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza atılıyor. Doğum yapan anneler için "Hoş Geldin Bebek" projesini hayata geçiren Ulaş Akhan, Doğubayazıt Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesini ziyaret etti. Odaları tek tek dolaşan Akhan, annelere ve bebeklerine çeşitli hediyeler ve altın takdim etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akhan, "Belediyeciliğin her alanında iddialıyız. Altyapı, yol gibi sadece fiziki çalışmalar değil, sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalara imza atmak istiyoruz. Annelerimiz ve bebeklerimiz için hayata geçirdiğimiz hoş geldin bebek projesiyle halkımızın mutluluğuna ortak oluyoruz. Rabbim bütün çocuklarımızı analı babalı büyütsün inşallah." dedi. - AĞRI