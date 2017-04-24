Doğu'ya Kar Geri Geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.



"Erzurum'da fırtınanın hızı saatte 127 km olarak ölçüldü"



Doğu Anadolu Bölgesinde dün yaşanan fırtınada birçok çatı uçması olayı yaşanırken Ardahan'da da 1 kişi hayatını kaybetti.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce fırtınanın saatteki hızı Erzurum'da 127 km olarak ölçüldü.



Bölge illerinde fırtınanın saatteki hızı şöyle kaydedildi:



"Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde 127 km, Ardahan Çıldır'da 106 km, Erzincan İliç'te 105 km, Kars Digor'da 101 km, Ağrı'da 89 km" - ERZURUM