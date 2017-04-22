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Doğu'ya 20 Milyon Liralık Destek
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Doğu'ya 20 Milyon Liralık Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 203 projeye 20 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Doğu'ya 20 Milyon Liralık Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 203 projeye 20 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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