Doğu'ya 20 Milyon Liralık Destek
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 203 projeye 20 milyon lira destek verileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 203 projeye 20 milyon lira destek verileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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