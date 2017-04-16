Doğu ve Güneydoğu İllerinde Halk Oylaması Sonuçları

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ilden aralarında Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Tunceli'nin de bulunduğu 14'ünde "Evet" cephesi, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oy oranını yükseltti.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden Erzurum'da yüzde 74,5, Bingöl'de yüzde 73,4, Elazığ'da yüzde 71,84, Şanlıurfa'da yüzde 70,82, Adıyaman'da yüzde 69,83, Malatya'da yüzde 69,57, Kilis 'te yüzde 64,13, Gaziantep'te yüzde 62,46, Erzincan'da yüzde 60,54, Bitlis'te yüzde 59,36, Kars'ta yüzde 51, Muş'ta yüzde 50,60, Siirt'te yüzde 48,1, Ardahan'da yüzde 44,41, Ağrı'da yüzde 43,41, Van'da yüzde 42,80, Mardin'de yüzde 40,96, Batman'da yüzde 36,48, Iğdır'da yüzde 35,5, Diyarbakır'da yüzde 32,42, Hakkari'de yüzde 32,35, Şırnak'ta yüzde 28,41, Tunceli'de yüzde 19,66 oranında "evet" çıktı.



AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan "Evet" cephesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ilden Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars, Batman, Bingöl, Mardin ve Siirt'te 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oy oranını yükseltti.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 23 ilde AK Parti, MHP ve BBP'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde aldığı toplam oy oranları ile 16 Nisan 2017 halk oylamasında bu şehirlerden çıkan "evet" oranları şöyle:



İl adı: Gaziantep



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 71,8



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 62,46



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İl adı: Şanlıurfa



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 67,8



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 70,82



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İl adı: Kilis



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 84,5



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 64,13



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İl adı: Adıyaman



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 73,1



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 69,83



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İl adı: Malatya



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 77,5



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 69,57



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İl adı: Van



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 32



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 42,80



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İl adı: Hakkari



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 15,4



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 32,35



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İl adı: Muş



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 35,9



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 50,60



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İl adı: Bitlis



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 46,2



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 59,36



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İl adı: Erzurum



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 82,59



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 74,5



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İl adı: Erzincan



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 67,45



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 60,54



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İl adı: Ağrı



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 30,1



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 43,41



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İl adı: Kars



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 48,76



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 51



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İl adı: Iğdır



1 Kasım 2015 seçimleri:



Oy oranı: Yüzde 44,53



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 35,5



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İl adı: Ardahan



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 47,6



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 44,41



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İl adı: Tunceli



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 15,52



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 19,66



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İl adı: Diyarbakır



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 22,20



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 32,42



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İl adı: Batman



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 30



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 36,48



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İl adı: Bingöl



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 67



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 73,4



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İl adı: Elazığ



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 81



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 71,84



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İl adı: Mardin



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 30



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 40,96



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İl adı: Siirt



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 40



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 48,1



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İl adı: Şırnak



1 Kasım 2015 seçimleri



Oy oranı: Yüzde 13



16 Nisan 2017 halk oylaması



Oy oranı: Yüzde 28,41



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