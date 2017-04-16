Doğu ve Güneydoğu'da Oylama Bitti Sandıklar Açılmaya Başladı

Doğu ve Güneydoğu illerinde Anayasa değişikliği halk oylamasının saat: 16.00 itibariyle tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Anayasa Değişikliği Referandumu için Doğu ve Güneydoğuda Elazığ, Bingöl ve Tunceli dahil 32 ilde sabah: 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından, sandık başkanları tarafından oylar sayılmaya başlandı.



405 bin 353 seçmenin bulunduğu Elazığ'da bin 491, 174 bin 843 seçmenin olduğu Bingöl'de 614 sandıkta ve 60 bin 789 seçmenin bulunduğu Tunceli'de ise 470 sandıkta oy kullanıldı. Ağrı, Artvin ,Adıyaman ,Ardahan, Bingöl, Bitlis, Bayburt, Batman ,Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kahramanmaraş, Malatya ,Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Iğdır ve Kilis dahil 32 ilde oy kullanma işlemi 07.00'da başlayıp, 16.00'da bitti.



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