Doğu ve Güneydoğu'da 23 Nisan Çoşkusu

ULUSAL Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de coşku ile kutlandı.



Elazığ'daki kutlamalar Kültür Parkı'nda yapıldı. Elazığ Belediyesi ve bazı okulların işbirliğiyla yapılan etkinlikte, Mehter takımı tarafından gösteri düzenlendi. Kutlamalarda şiir, şarkı, semazen gösterileri, yarışma, özel gösteriler, kum boyama ve yüz boyama etkinliği, yöresel oyunlar, tiyatro gösterileri yapılırken, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



ŞIRNAK PROTOKOLÜ ÇOCUKLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI



Şırnak'taki kutlama etkinlikleri Valilik bahçesinde bulanan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlandı. Vali vekili Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Şırnak il protokolü, törene katılan çocukların bayramını kutladı. Program daha sonra çeşitli okullar tarafından organize edilen şiir, halk oyunları, koro ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.



SİİRT'TEKİ KUTLMALARA SURİYELİ ÇOCUKLAR DA KATILDI



Siirt'teki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı, Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad ve Garnizon Komutanı Piyade Kurbay Albay Selçuk Yavuz, kortej eşliğinde bayrama katılan öğrenci ve halkı selamladı. Konuşmaların ardından öğrencilerin sergilediği oyunlar, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı ülkelerinden kaçarak Siirt'e yerleşen Suriyeli öğrencilerin söylediği birlik ve beraberlik şarkıları ise törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Suriye'nin Kamışlı kentinden buraya geldiğini anlatan ilköğretim okulu öğrencisi Mahsum Serap, "Bizim ülkemizde böyle bir kutlama yok. Savaştan kaçtık ve Türkiye'ye geldik. Şimdi burada bayramı kutluyoruz. Bizlere bunu sağlayanlara teşekkür ediyorum"diye konuştu. 23 Nisan kutlamaları öğrencilerin düzenlediği çeşitli etkinlerin ardından son buldu.



- Siirt