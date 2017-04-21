Doğu Türkistan'daki Şiddeti Protesto İçin Yürüyor
DOĞU Türkistan'daki Müslümanlara yönelik şiddeti protesto etmek için dün Antalya'dan Ankara'ya yürüyüş eylemi başlatan Uygur Türkü 31 yaşındaki Osman Turan, Burdur'a ulaştı.
DOĞU Türkistan'daki Müslümanlara yönelik şiddeti protesto etmek için dün Antalya'dan Ankara'ya yürüyüş eylemi başlatan Uygur Türkü 31 yaşındaki Osman Turan, Burdur'a ulaştı.
Çin'in, Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden Uygur Türkü Osman Turan, şiddeti protesto etmek için yürüme eylemi başlattı. Antalya'da dün sabah yürümeye başlayan Osman Turan, Burdur'a ulaştı. MHP Burdur İl Başkanı Hikmet Ökte tarafından karşılanan Turan, yürüyüşünü 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Ankara'da tamamlayacağını belirtti.
Osman Turan, "3 Mayıs'ta Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edeceğim. Türkeş, Uygur Türklerine sahip çıktı. Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğim. Daha sonra Doğu Türkistan'daki zulmü anlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında şehit düşen Uygur Türkü Abdulhekim Buğda'nın fotoğrafı bulunan, 'Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini Çin Zulmünden Kurtarmak İçin 'Evet' mi Başkanlar' ve 'Gökbayrak'tan Al Bayrağa Feda Olsun' yazan tişörtle yürüyün Turan, Doğu Türkistan'da birçok gencin Çin yönetimi tarafından hapsedildiğini söyledi. Turan, "Camileri yıkıyor, Kuranı yakıyor, çocukları öldürüyorlar. Doğu Türkistan'daki 30 milyon insanın güzel bir geleceği için Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye yürüdüğü gibi 500 kilometre yol yürüyeceğim. 80 milyon Türkten dua bekliyorum" diye konuştu.
Osman Turan'a, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'na kadar eşlik eden MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, kendisine her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. - Burdur