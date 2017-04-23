Doğu Türkistan'a Dikkati Çekmek İçin Yürüyor

Uygur Türkü Osman Turani, Doğru Türkistan'da yaşananlara dikkati çekmek için Antalya'da başlattığı yürüyüş kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.



Turani, Afyonkarahisar MHP İl Teşkilatı'nda yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan ve Tibet'te uyguladığı dini baskılara karşı bütün dünyaya seslerini duyurmak için yürüdüğünü söyledi.



Antalya'dan başladığı yürüyüşünü Ankara'da tamamlayacağını anlatan Turani, "Kimse yürümek için davet etmedi. Allah rızası için gidiyorum. Dünyanın her yerinde bütün Müslümanlar zulüm görüyor. Çinlisi, Almanı, Hristiyan ve Yahudi zulüm görmüyor. Ne yazık ki hep Müslümanlar zulüm görüyor. Bunun sebebi de dünyadaki Müslümanlar arasında birlik yok." diye konuştu.



Turani, Türkiye'nin Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine çok büyük iyilik yaptığını dile getirdi.