Doğu Perinçek: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'da Gerçekleştirdiği Operasyon Yerindedir
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar operasyonuna ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'da gerçekleştirdiği operasyon yerindedir.
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar operasyonuna ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'da gerçekleştirdiği operasyon yerindedir. Sınır boyunda, dağda, ovada, mecliste; hiçbir yerde PKK istemiyoruz. HDP Milletvekillerinden hangileri PKK'nın suçlarına ortak oluyorsa dokunulmazlıkları derhal kaldırılmalıdır" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, yazılı bir açıklama yaparak, TSK'nın Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonun yerinde olduğunu belirtti. Operasyonun, Türkiye'nin vatan bütünlüğü için gerekli olduğunu vurgulayan Doğu Perinçek, şöyle devam etti:
"Ülkemizde huzurun sağlanması açısından PKK'nın sınır boylarımızda yuvalanmasına izin verilemez. Sınır boyunda, dağda, ovada, mecliste; hiçbir yerde PKK istemiyoruz. HDP Milletvekillerinden hangileri PKK'nın suçlarına ortak oluyorsa dokunulmazlıkları derhal kaldırılmalıdır. Türkiye'nin vatan bütünlüğüne kavuşması ve ülkede huzurun gerçekleşmesi için PKK'nın yasal faaliyetlerine de kesinlikle son verilmesi gerekir. Bu açıdan HDP'nin kapatılması Anayasa 68. maddenin ve Siyasi Partiler Kanununun gereğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı yürüttüğü Sincar operasyonunda başarılar diliyoruz. Yüreğimiz Türk Milleti olarak Mehmetçikle çarpmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekattan da kesin başarıyla çıkacağına güveniyoruz" - Ankara