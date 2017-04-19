Doğu Perinçek: Evet-Hayır Olayı Arkada Kalmıştır ve Arkada Bırakılmalıdır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Twitter'dan referandum ile ilgili açıklamlarda bulundu.

YSK'ya referandum'un iptal edilmesi başvuru yapan partilerden biri olan Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Perinçek, YSK'nın kararını açıklamasını beklemeden "evet-hayır olayı geride kalmıştır" dedi.

CHP'ye de sokak eylemleri için yaptığı çağrılara da sert tepki gösteren Perinçek "CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına zemin hazırlayan "tanımıyoruz, tanımayacağız" gibi kışkırtmalara derhal son vermelidir" dedi.

İşte Doğu Perinçek'in açıklamaları:

Anayasa değişikliğine ilişkin Evet-Hayır olayı arkada kalmıştır ve kesinlikle arkada bırakılmalıdır. Şimdi beraberlik zamanıdır. Halk Oylaması, yüzde elliye yüzde elli eşitlikle bitti. Bu maçın galibi ve mağlubu yoktur. Türkiye'nin sorunları beraberlikle çözülür. Türkiye'yi Evet-Hayır kamplaşmasına sokmak yanlıştı. Bugün o kamplaşmayı sürdürmek, daha büyük yanlıştır.

"AKP KAMPLAŞMAYI DERİNLEŞTİREN SÖYLEMLERE SON VERMELİDİR"

PKK'nın ve HDP'nin sokak çağrıları, ABD merkezli fitne ve fesat kampanyasının emrindedir.Halk bu çağrılara itibar etmiyor ve etmeyecektir. AKP yönetimi kamplaşmayı derinleştiren söylemlere artık son vermelidir.

"CHP, HDP İLE EL ELE VERMEYE DERHAL SON VERMELİDİR"

CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına zemin hazırlayan "tanımıyoruz, tanımayacağız" gibi kışkırtmalara derhal son vermelidir. CHP yönetimi, HDP ile el ele vermeye derhal son vermelidir. Hiç kimse PKK ve HDP ile birlikte Hayır cephesi kurmaya kalkışmasın. Millet bu girişimlere kesinlik izin vermeyecektir. PKK, hendeklere gömülmüştür ve şimdi o hendeklerin içinden halkı sokağa çağırmaktadır. Sokakta PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz.

"HDP İLE KURULACAK CEPHELERİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

İlan ediyoruz: Bir: Atlantik emperyalistlerinin iktidar projelerinde olmayacağız ve ABD'nin iktidar projelerinin karşısına dikileceğiz. İki: PKK'nın yasal Partisi olan HDP ile kesinlikle yan yana gelmeyeceğiz. HDP ile kurulacak cephelerin kesinlikle karşısında olacağız. Vatan Partisi olarak, milletimizi ABD güdümlü PKK ve FETÖ terörüne karşı birleştirmeye kararlıyız.

Doğu Perinçek'in tweetleri:



