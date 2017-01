Doğu'nun Ihlara Vadisi"Ne Ziyaretçi İlgisi

ORHAN GÜNGÖR - Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak adlandırılan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye düşmesi nedeniyle metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu Murat Kanyonu, yoğun ilgi görüyor.



Yörenin güzide turizm merkezlerinden olan ve yamaçlardaki aşınmalarla basamaklı biçimde yaklaşık 60 metre derinliğe kadar uzanan Murat Kanyonu'nda, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye düşmesi sebebiyle metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.



Buz sarkıtlarıyla farklı bir güzelliğe bürünen kanyon, zeminindeki beyaz örtü ve buz sarkıtlarıyla bambaşka bir güzellik sunuyor.



Her mevsim etkileyici manzaralar sunan kanyon, kış manzaraları eşliğinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin ilçesinin Ağrı'nın önemli turizm duraklarından biri olduğunu söyledi.



Murat Kanyonu'nun da turizm açısından oldukça önemli olduğunu belirten Bulut, "Murat Kanyonu ve çevresindeki kaplıcalar bölgesi gerek görselliği gerekse kaplıca suyunun değerliliği acısından bizim için oldukça önemlidir." dedi.



Kanyonun tanıtılması için Diyadin Belediye Başkanlığı ile ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Bulut, şöyle konuştu:



"Son dönemde kaplıca çevresinde yapılan yatırımlar bölgenin geleceği acısından umut ışığıdır. Kanyon üzerinde ve çevresinde Diyadin Belediye Başkanlığımızın yapacağı çalışmalara her türlü desteğimizi vereceğiz. İlerleyen süreçte kanyon civarında yapılacak çevre düzenleme projeleri ile ilgili başkanlığımız ile görüştük. Ağrı'ya gelen misafirlerimiz İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, kaplıcaların yanı sıra Murat Kanyonu da ziyaret etmektedir. Kanyon, yazın doğal güzelliği ile kışın da oluşan buz sarkıtlarıyla muhteşem görüntü oluşturuyor."



Ziyaretçilerden Erdi Yaşlı ise Diyadin'in Murat Kanyonu ve kaplıcaları ile önemli turizm değerlerini barındırdığını söyledi.



Her mevsim ilçeyi ziyarete geldiklerini belirten Yaşlı, "Kanyon, kış aylarından dolayı oluşan buz sarkıtlarıyla daha bir güzelleşiyor. Yazın da doğasıyla, yeşillikleri ile farklı güzel oluyor." dedi.



"Buraya Doğu'nun Ihlara Vadisi deniliyor"



Ziyaretçilerden Engin Özden, kanyonun ilçede yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olduğunu söyledi.



Kanyonda özellikle kışın çok güzel kartpostallık fotoğraflar çekildiğini belirten Özden, şöyle devam etti:



"Kanyon, kışın kar ve buzla kaplanmasıyla ayrı bir güzellik sunuyor. Sonbahar aylarında ise yapılan düğünlerde gelin ve damatların hatıra fotoğrafları çekmek için geldikleri ilk yer. Burası tabiat ananın bize sunduğu çok güzel yer. Biz de fotoğraf çekmek ve piknik yapmak için geliyoruz. Yabancı arkadaşlar geldiği zaman burayı tanıtıyoruz. Buraya Doğu'nun Ihlara Vadisi deniliyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzarayı herkesin gelip görmesini istiyoruz."



İzmir'den Ağrı'ya gelen Eser Kaya da aslen Ağrılı olduğunu ve arkadaşlarıyla gezi düzenlediklerini söyledi.



Kanyonu "çok güzel ve müthiş bir yer" olarak niteleyen Kaya, "İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı ve Diyadin'deki kanyon ile kaplıcaları gezdik. Buraları ilk defa gören arkadaşlarımız hayran kaldılar. Buzla kaplanan kanyonları fotoğrafladık. Gerçekten burası eşsiz bir güzellik." dedi.