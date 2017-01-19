Doğu Marmara Makine İmalat Sektörü Araştırma Raporu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, "Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve Bölgesel Yenilik Stratejisi" kapsamında makine imalat alanının sorunlarının çözülmesi ve rekabetçi yapısının güçlendirilmesine yönelik rapor oluşturuldu.



MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, sanayinin, kalkınmada itici güçlerden biri olduğunu belirterek, bölgenin makine imalat sektöründe ayrı bir konuma sahip olduğunu söyledi.



Kaynakların etkin kullanımı için bölgede öne çıkan sektörlerin tespitine yönelik MARKA tarafından iki önemli çalışma yapıldığını ifade eden Ayhan, "Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve Bölgesel Yenilik Stratejisi" kapsamında makine imalat sektörünün öne çıkan alanlardan biri olarak tespit edildiğini belirtti.



Ayhan, öne çıkan sektörlerin alt kırılımları detayında raporların hazırlanmasına karar verildiğini dile getirerek, "Bugüne kadar hazırlanan rapor serisinin 6'ncısı olan makine sektör raporunda, sektörün geneli ve bölgemizde öne çıkan alt kırılımların dünya, Türkiye ve bölge özelindeki mevcut durumu analiz edilmiş, bugüne kadar MARKA olarak sektöre verdiğimiz destekler ortaya koyulmuş ve sektörün sorunlarını çözmeye yönelik bir eylem şablonu oluşturulmuştur." diye konuştu.



"Makine imalat sektörüne 17 milyon lira destek"



MARKA olarak kuruldukları günden bu yana bölge için önemli olan makine imalat sektörünü birçok açıdan desteklediklerini anlatan Ayhan, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar çıktığımız mali destek programlarında toplam bütçesi yaklaşık 35 milyon lira olan 67 projeye yaklaşık 17 milyon lira mali destek sağlanmıştır. Sektörde yer alan firmaların ürettiği tüm yeniliklerin tanıtılması ve firmalar arası iş birliklerinin gelişmesinin amaçlandığı Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı yıllardır destekliyoruz. Tüm bu desteklerin yanı sıra dünya, ülke ve bölge ölçeğinde sektörün alt kırılımları detayında mevcut durumunu analiz eden, kapsamlı bir veri tabanı sunan ve sektörün rekabetçi yapısının güçlendirilmesi için eylem önerileri sunan bir sektör raporu hazırlanmıştır."