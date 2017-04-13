Doğu Marmara İş Dünyası Doğumarsifed Çatısı Altında Birleşti

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 22. bölgesel federasyonunu Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) adıyla Kocaeli merkezli olarak kurdu.



Toplam 22 bölgesel, 3 sektörel federasyonu ile 25 federasyona ulaşan TÜRKONFED, üye dernek, iş insanı ve şirket sayısını da artırdı.



TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED başkan yardımcıları Ali Eroğlu, Süleyman Sönmez ve Sefa Targıt'ın öncülüğünde kurulan DOĞUMARSİFED bünyesinde 5 dernek faaliyet gösteriyor.



DOĞUMARSİFED'in kurucu dernekleri arasında, Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği (KOSİAD-Başkanı Erkan Karacan), İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD-Başkanı Yusuf Erenkaya), Kocaeli Matbaacılar Derneği (Başkanı Mehmet Akif Şen), Yönetim Danışmanları Derneği (YDD-Başkanı Şengül Külahlı), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD-Başkanı İzzet Güven) bulunuyor.



KOSİAD Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Gürol Cigerdelen'in kurucu başkanlığını yaptığı DOĞUMARSİFED, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul'u kapsayan bir sorumluluk alanına bağlı olarak faaliyet gösterecek.



Kadooğlu: "Hedefimiz 26 bölgesel federasyona ulaşmaktır."



Bölgesel ve sektörel federasyonları tek çatı altında bir araya getirmesinin yaratacağı sinerjiye dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED'in diğer iş dünyası örgütleri ve STK'lardan ayıran en önemli özelliğin bünyesinde bölgesel ve sektörel federasyonların bir arada ortaya koyduğu ekinlik ve güç olduğuna dikkat çekti.



Hedeflerinin 26 kalkınma ajansının olduğu bölgede federasyonlaşma çalışmalarını 2018 yılı ortasına tamamlamak olduğunu vurgulayan Kadooğlu, "DOĞUMARSİFED'in katılımıyla Türkiye'nin dört bir yanında bölgesel ve sektörel olarak organize olmuş 25 federasyon, 190 dernek üzerinden 40 bine yakın şirketi temsil eden bir iş dünyası örgütü olarak her geçen gün etkinliğimizi üyelerimizden aldığımız güç ile devam ettiriyoruz" dedi.



Ciğerdelen "Gücümüze güç katacağız"



DOĞUMARSİFED Kurucu Başkanı Gürol Ciğerdelen, Doğu Marmara iş dünyasını bir üst çatı altında bir araya getirerek, sorunların çözümünde önemli bir etkinlik yaratacaklarını vurguladı. Ciğerdelen, 24 bini aşkın iş insanının temsil edildiği, bağımsız ve gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş Türkiye'nin en önemli STK'larından biri olan TÜRKONFED'in Anadolu'daki örgütlenmesine de destek olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. (Fotoğraflı) - İstanbul