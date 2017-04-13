Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Doğu Marmara İş Dünyası Çatı Kuruluşu Kurdu
Ara
BİST 90.608 %-0,38
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Doğu Marmara İş Dünyası Çatı Kuruluşu Kurdu

Doğu Marmara iş dünyası tarafından kurulan Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu faaliyete başladı.

Doğu Marmara İş Dünyası Çatı Kuruluşu Kurdu

Doğu Marmara iş dünyası tarafından kurulan Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu faaliyete başladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Marmara