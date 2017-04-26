Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Konut ve Ofis Projeleri, Arsa, Bankalar, Emlakçılar, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık Firmaları, Devremülk, Kooperatif, Mimarlık Firmaları şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.



Konusu: Gayrimenkul Yatırımları, Finansman ve Danışmanlık,



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Merkez



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır