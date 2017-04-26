Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı

Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Konut ve Ofis Projeleri, Arsa, Bankalar, Emlakçılar, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık Firmaları, Devremülk, Kooperatif, Mimarlık Firmaları şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.

Konusu: Gayrimenkul Yatırımları, Finansman ve Danışmanlık,

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Merkez

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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