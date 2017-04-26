Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Konut ve Ofis Projeleri, Arsa, Bankalar, Emlakçılar, Yatırım, Finansman ve Danışmanlık Firmaları, Devremülk, Kooperatif, Mimarlık Firmaları şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Konusu: Gayrimenkul Yatırımları, Finansman ve Danışmanlık,
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Kocaeli BB Uluslararası Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Merkez
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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