Doğu Marmara'da 9 Bin 156 Yataklı 72 Hastane Hizmet Veriyor

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da geçen yıl itibarıyla hastane sayısının 72, yatak sayısının 9 bin 156 olduğu bildirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünden açıklanan verilere göre, geçen yıl Türkiye'deki hastane sayısı toplamda bin 533 olurken, yatak sayısı 209 bin 648 olarak kayıtlara geçti.



Hastane ve yatak sayısı, kurumlarına göre incelendiğinde ise ülkede Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 865, yatak sayısı 122 bin 331, üniversite hastane sayısı 70, üniversite hastane yatak sayısı 38 bin 361, özel hastane sayısı 562, özel hastane yatak sayısı 43 bin 645, diğer kamu hastane sayısı 36, diğer kamu yatak sayısı ise 5 bin 311 oldu.



Kocaeli'de geçen yıl hastane sayısı 29, yatak sayısı 4 bin 380 oldu. Kurumlara göre incelendiğinde, kentte 10 Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, 2 bin 206 yatak, 1 üniversite hastanesi, 710 yatak sayısı, 17 özel hastane, bin 306 yatak sayısı, 1 diğer kamu hastanesi, 158 diğer kamu yatak sayısı kayıtlara geçti.



Sakarya'da ise hastane sayısı 18, yatak sayısı bin 741 olarak belirlendi. Kentte 12 Sağlık Bakanlığı hastane, bin 513 yatak, 6 özel hastane, 228 yatak sayısı oldu.



Düzce'de de hastane sayısı 8, yatak sayısı 703 olarak kayıtlara geçti. Kurumlara göre incelendiğinde kentte 6 Sağlık Bakanlığı hastanesi, 329 yatak, 1 üniversite hastanesi, 320 yatak, 1 özel hastane, 54 yatak sayısı bulunuyor.



Bolu'da 11 hastane ve bin 906 yatak olduğu belirlendi. Kentte toplamda bin 709 yataklı 9 Sağlık Bakanlığı hastane sayısı, 197 yataklı 2 özel hastane hizmet veriyor.



Yalova'da da hastane sayısı 6, yatak sayısı 426 olarak kayıtlara geçti.



Hastane ve yatak sayısı, kurumlara göre incelendiğinde ise Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 3, yatak sayısı 289, özel hastane sayısı 3, özel hastane yatak sayısı 137 oldu.