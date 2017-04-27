Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Genel Grev

- Ramallah kentinde kepek indiren dükkanlar Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla salı günü yaptığı genel grev çağrısı, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'daki bazı kentlerde karşılık buldu.



Filistinli direniş gruplarından oluşan Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi'nin çağrısı üzerine bugün başlayan genel grev kapsamında, Doğu Kudüs'ün en işlek caddeleri Selahaddin ve Zehra'da esnaf kepenk açmadı. Ayrıca Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait okullarda da eğitime ara verildi.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin girişleri taşlar ve lastiklerle kapatıldı. Bu şekilde araç trafiğinin engellendiği şehirde çok sayıda dükkan da kepenk indirdi.