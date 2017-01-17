Doğu Karadenizli İhracatçılar 2017'den Umutlu

MELTEM YILMAZ - Yaş sebze ve meyve ihracatından geçen yıl 226 milyon 51 bin 983 dolar gelir sağlayan Doğu Karadenizli ihracatçılar, 2017 yılından umutlu.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 2016 yılında 125 ülkeye 3 milyon 570 bin 207 ton yaş meyve sebze satan Türkiye, karşılığında 1 milyar 977 milyon 817 bin 660 dolar gelir sağladı.



Doğu Karadeniz ise 2016 yılını 226 milyon 51 bin 983 dolarlık yaş meyve sebze ihracatıyla kapattı. Yaş sebze ve meyve ihracatında Türkiye'nin en önemli pazarı olan Rusya Federasyonu, ambargo ve çeşitli yasaklar nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen 2016'da da hem Türkiye hem de Doğu Karadeniz'den en fazla yaş sebze ve meyve satın alan ülke oldu.



Rusya Federasyonu, 104 milyon 671 bin 412 dolarlık bölümü Doğu Karadeniz'den olmak üzere geçen yıl Türkiye'den 331 milyon 921 bin 48 dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.



"En fazla ihracat Rusya Federasyonuna gerçekleştirildi"



DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den geçen yıl 125 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayarak, "İhracat yasağına rağmen en fazla ihracat Rusya Federasyonuna gerçekleştirilmiştir. Toplam sektör ihracatının yüzde 25'e yakını Rusya Federasyonu'na yapılmıştır." dedi.



Doğu Karadeniz'den de 226 milyon 51 bin 983 dolar tutarında yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiğine işaret eden Gürdoğan, "Bölge illerinden yapılan ihracatın da yüzde 85'lik kısmı Trabzonlu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz illerinden yapılan yaş meyve sebze ihracatında bir önceki yıla oranla Rusya ihracat yasağından kaynaklı olarak bölgemizden yapılan ihracatta yüzde 34 oranında bir düşüş yaşanmıştır." diye konuştu.



Gürdoğan, Trabzonlu firmaların ihracat yasağı nedeniyle alternatif pazarlara yöneldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"2015 yılında Rusya ihracat yasağından dolayı Trabzonlu firmaları yaptığımız çalışmalarla alternatif pazarlara yönlendirerek, krizin etkilerini bir nebze de olsa hafiflettik. Bu kapsamda Trabzonlu firmalar Suudi Arabistan, Kazakistan ve Avrupa Birliği ülkelerine önemli miktarda yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiler. Ayrıca yaş meyve sebze ihracatında Türkiye geneli sektör birinci ve üçüncüsü Trabzonlu firmalar."



"Bu yıl ihracatta önemli çıkışlar yaşanacağına inanmaktayız"



Trabzonlu firmaların sektörde ve lojistikte önemli konumda olduğunu belirten Gürdoğan, 2016 yılında sektördeki en önemli olumsuzluğun Rusya Federasyonunun, Türkiye'deki yaş meyve sebze ürünlerine uygulamış olduğu yasaklama olduğunu vurguladı.



Gürdoğan, Rusya ile ilişkilerin normal seviyeye döndüğünü de belirterek, "Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin normal seviyeye dönmesi, bir kısım ürünlerde ihracat yasağını kaldırması, 2017 yılı içinde de diğer meyve gruplarındaki ihracat yasaklarını kaldıracak olması nedeniyle bu yıl yaş meyve sebze ihracatında önemli çıkışlar yaşanacağına inanmaktayız. Sektör birlikleri olarak 2016 yılında farklı ülkelerde yaptığımız etkin tanıtım kampanyaları ile yaş meyve sebzede yeni pazarların ortaya çıkması sonucuyla da 2017'yi üst düzey bir ihracatla kapatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.