Doğu Karadeniz'in Safranbolusu" Misafirlerini Bekliyor

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 1988'de büyük bölümü sit alanı ilan edilen ve barındırdığı tarihi konaklarla "Doğu Karadeniz'in Safranbolusu" olarak nitelendirilen Ortamahalle, yeni turizm sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Arnavut kaldırımlı taş sokakları ile tarihi dokusunu koruyan Ortamahalle, cazibesiyle ziyaretçilerine eşsiz doğa güzelliklerini bir arada sunuyor.



Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri, sokakları ve mahalle kültürünü bir bütün halinde sergilemesiyle yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören Ortamahalle, köfte ve balık ağırlıklı mutfağının yanı sıra yöresel lezzetleriyle de dikkati çekiyor.



Yeni sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başlayan Ortamahalle, hem yerli ve yabancı turistlerin hem de ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilk adresi oluyor.



"Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşımaktadır"



Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat'ın doğal güzellikleri, yaylaları ve yemek kültürünün yanında tarihi yapısıyla da ön plana çıktığını söyledi.



Tarihi Ortamahalle'nin bu kapsamda dikkati çektiğini vurgulayan Türkmen, bölgenin, mahalle ölçeğinde bugüne kadar Türkiye'de korunabilen ender yerlerden biri olduğunu ifade etti.



Şefik Türkmen, Ortamahalle'nin barındırdığı evlerin tek tek değil, mahalle ölçeğinde korunarak bugüne ulaştığını anlatarak, "Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşımaktadır. Dar yolları, dik merdivenleri, küçük meydanları ve çeşmeleriyle tamamen eskiyi yansıtan Ortamahalle, bugüne kadar bozulmadan gelen ender yerlerden biridir." dedi.



"Amacımız herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak"



Ortamahalle'nin turizmin gözdesi olduğuna dikkati çeken Türkmen, "Biz de belediye olarak turizmden daha fazla pay almak ve Ortamahalle'nin canlılığını daha da artırmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız yerli ve yabancı turistlerimize hizmet ederek, herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak." diye konuştu.



Belediye Başkanı Türkmen, Ortamahalle'nin restorasyonuna da önem verdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:



"Tarihi mahallemizdeki binalarımızı aslına uygun restore ettik. Belediye olarak 6 konak satın aldık. Onları da restore ederek turizme kazandırdık. Bunların birisini belediyeye ait kullanıyoruz, diğerlerini ise kiraya verdik. İç ve çevre düzenlemesi yapılan konakları restore ederek, yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar olarak turizme kazandırdık."



Ortamahalle'nin ziyaretçi sayısının giderek arttığını ifade eden Şefik Türkmen, "Yeni sezon hazırlıklarımız tamam ve ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Dolayısıyla bu yılki beklentimiz turizm açısından yüksek düzeyde. Bu durum da bizleri için sevindirici." şeklinde konuştu.